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Чотири роки Угоді про асоціацію
з ЄС: Порошенко озвучив...

Чотири роки Угоді про асоціацію з ЄС: Порошенко озвучив...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Сер 27 чер, 2018 13:33

Чотири роки Угоді про асоціацію з ЄС: Порошенко озвучив...

Пропонуємо до обговорення:
Про це написав у Facebook президент України Петро Порошенко.

Дивися повний текст Чотири роки Угоді про асоціацію з ЄС: Порошенко озвучив досягнення України.
R2
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Повідомлення Додано: Сер 27 чер, 2018 13:34

смотрю внизу надпись: Комментариев еще нет. Ваш может быть первым. А по сути комментировать то особо и нечего.
azon
 
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