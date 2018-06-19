Про це написав у Facebook президент України Петро Порошенко.
Дивися повний текст Чотири роки Угоді про асоціацію з ЄС: Порошенко озвучив досягнення України.
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Додано: Сер 27 чер, 2018 13:33
Чотири роки Угоді про асоціацію з ЄС: Порошенко озвучив...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Чотири роки Угоді про асоціацію з ЄС: Порошенко озвучив досягнення України.
Додано: Сер 27 чер, 2018 13:34
смотрю внизу надпись: Комментариев еще нет. Ваш может быть первым. А по сути комментировать то особо и нечего.
Додано: Сер 27 чер, 2018 14:17
Нет никаких достижений. Как ходили строем, так и ходим..человек в этой стране ничтожен
Додано: Сер 27 чер, 2018 14:30
Re: строй
100 заводов!
Додано: Сер 27 чер, 2018 14:37
стабилизец 2018
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/ru/thumb/9/9a/Bank_of_America_Logo.png/260px-Bank_of_America_Logo.png
Медведь»—биржевой спекулянт, играющий на понижение. Олень»-биржевой спекулянт, играющий на повышение.
Додано: Сер 27 чер, 2018 15:04
Главное достижение - ежегодный Киев-прайд, где ментов больше, чем участников)))
Додано: Сер 27 чер, 2018 15:28
Просто участникам выдали форму ментов и сделали рокировку, во избежание...)
Black Jack - White Business
Додано: Сер 27 чер, 2018 15:31
это на самом деле достижение.
Харьков город космонавтов!
П.С. и астронавтов!
Додано: Сер 27 чер, 2018 15:37
Додано: Сер 27 чер, 2018 15:38
Пусть будет хоть достижение в ЛГБТ за 4 года.
Стало понятно куда движемся.
Black Jack - White Business
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