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Чотири роки Угоді про асоціацію
з ЄС: Порошенко озвучив...

Чотири роки Угоді про асоціацію з ЄС: Порошенко озвучив...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<12
Повідомлення Додано: Сер 27 чер, 2018 16:33

Как-то слабенько зрадофилы работают. Только ЛГБТ и смогли приплести.

Единственная волнующая их проблема, как я посмотрю. :D
Страна-404: их не было в Крыму, их нет на Донбассе, их нет на Олимпиаде, их нет в G7...
Sommer
 
Повідомлень: 2210
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