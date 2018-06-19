Чотири роки Угоді про асоціацію з ЄС: Порошенко озвучив...

Как-то слабенько зрадофилы работают. Только ЛГБТ и смогли приплести.
Единственная волнующая их проблема, как я посмотрю.
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Додано: Сер 27 чер, 2018 16:33
Как-то слабенько зрадофилы работают. Только ЛГБТ и смогли приплести.
Единственная волнующая их проблема, как я посмотрю.
Страна-404: их не было в Крыму, их нет на Донбассе, их нет на Олимпиаде, их нет в G7...
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