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Чотири роки Угоді про асоціацію
з ЄС: Порошенко озвучив...

Чотири роки Угоді про асоціацію з ЄС: Порошенко озвучив...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Сер 27 чер, 2018 13:33

Чотири роки Угоді про асоціацію з ЄС: Порошенко озвучив...

Пропонуємо до обговорення:
Про це написав у Facebook президент України Петро Порошенко.

Дивися повний текст Чотири роки Угоді про асоціацію з ЄС: Порошенко озвучив досягнення України.
R2
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смотрю внизу надпись: Комментариев еще нет. Ваш может быть первым. А по сути комментировать то особо и нечего.
azon
 
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Нет никаких достижений. Как ходили строем, так и ходим..человек в этой стране ничтожен
Moimir
 
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Повідомлення Додано: Сер 27 чер, 2018 14:30

Re: строй

100 заводов!
sal
 
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Повідомлення Додано: Сер 27 чер, 2018 14:37

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KOKS
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Повідомлення Додано: Сер 27 чер, 2018 23:37

  sal написав:100 заводов!

Где список 100 заводов построенных с нуля?
link654
 
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Повідомлення Додано: Чет 28 чер, 2018 14:43

  link654 написав: Где список 100 заводов построенных с нуля?

там же где и список 2000 км отремонтированных дорог... :)))
Cler
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