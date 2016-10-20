Здравствуйте. Ищу займ без залога в размере 40,000 грн на срок до 24 месяцев. Ситуация сложная; работаю не официально, есть две не закрытые кредитные карты. По вполне понятным причинам банки мне отказывают. В залог оставить тоже нечего - машины нет, квартира оформлена не на меня. Займ необходим для закрытия кредитных карточек и выезд за границу на заработки (я по профессии массажист, мне предложили работу в курортном городке в гостинично-развлекательном комплексе). Если всё пройдёт гладко - верну займ в районе 4 - 5 месяцев. При самом печальном раскладе - 24 месяца как максимум. Если найдётся человек способный помочь в такой ситуации - пишите условия/вопросы на мою почту Vlasenkodenis88@gmail.com
. Заранее спасибо.