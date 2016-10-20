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Пошук коштів. Кредити для юридичних і фізичних осіб, інвестиції в startup або діючий бізнес, кредитування виробників і приватних осіб, залучення інвестицій
Додано: Сер 27 чер, 2018 13:42
Ищу займ без залога
Здравствуйте. Ищу займ без залога в размере 40,000 грн на срок до 24 месяцев. Ситуация сложная; работаю не официально, есть две не закрытые кредитные карты. По вполне понятным причинам банки мне отказывают. В залог оставить тоже нечего - машины нет, квартира оформлена не на меня. Займ необходим для закрытия кредитных карточек и выезд за границу на заработки (я по профессии массажист, мне предложили работу в курортном городке в гостинично-развлекательном комплексе). Если всё пройдёт гладко - верну займ в районе 4 - 5 месяцев. При самом печальном раскладе - 24 месяца как максимум. Если найдётся человек способный помочь в такой ситуации - пишите условия/вопросы на мою почту Vlasenkodenis88@gmail.com . Заранее спасибо.
Додано: Сер 27 чер, 2018 14:18
А если пойдет не гладко, то ищите меня как ветра в поле
Додано: Сер 27 чер, 2018 15:55
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А если пойдет не гладко, то ищите меня как ветра в поле [/quote]
Мне, как бы, не до шуток. Я написал что в случае форс - мажора верну займ в течении 24 месяцев максимум.
Додано: Сер 27 чер, 2018 19:22
Re: Ищу займ без залога
По большим непогашенным займам банки обращаются в суд и по слушанию дела могут открыт судебное производство. При таком раскладе выехать заграницу не получится.
Если просрочки по двум кредитным картам велики (больше 90 дней), то банк не захочет иметь дело. Банк и ряд финкомпаний через кредитные бюро видят ваше финансовое "досье" ("автобиографию").
Если с Вас нечего взять, в добавок вы будите заграницей, то великий риск инвестора остаться с воспоминаниями про свою сумму денег... Хотя у инвесторов, которые работают с такими суммами денег должны быть свои рычаги на должника.
Итог. Если вам никто не займет денег, то самый оптимистичный вариант найти официальное трудоустройство и договариваться со своими банками про перекредитование.
Иначе пробуйте искать банк/финкомпанию, которая не имеет доступа к Вашей плохой кредитной истории.
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