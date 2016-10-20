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Ищу займ без залога

Ищу займ без залога
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Пошук коштів. Кредити для юридичних і фізичних осіб, інвестиції в startup або діючий бізнес, кредитування виробників і приватних осіб, залучення інвестицій
Повідомлення Додано: Сер 27 чер, 2018 13:42

Ищу займ без залога

Здравствуйте. Ищу займ без залога в размере 40,000 грн на срок до 24 месяцев. Ситуация сложная; работаю не официально, есть две не закрытые кредитные карты. По вполне понятным причинам банки мне отказывают. В залог оставить тоже нечего - машины нет, квартира оформлена не на меня. Займ необходим для закрытия кредитных карточек и выезд за границу на заработки (я по профессии массажист, мне предложили работу в курортном городке в гостинично-развлекательном комплексе). Если всё пройдёт гладко - верну займ в районе 4 - 5 месяцев. При самом печальном раскладе - 24 месяца как максимум. Если найдётся человек способный помочь в такой ситуации - пишите условия/вопросы на мою почту Vlasenkodenis88@gmail.com . Заранее спасибо.
vlasenkodenis88
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Повідомлення Додано: Сер 27 чер, 2018 14:18

  vlasenkodenis88 написав:Здравствуйте. Ищу займ без залога в размере 40,000 грн на срок до 24 месяцев. Ситуация сложная; работаю не официально, есть две не закрытые кредитные карты. По вполне понятным причинам банки мне отказывают. В залог оставить тоже нечего - машины нет, квартира оформлена не на меня. Займ необходим для закрытия кредитных карточек и выезд за границу на заработки (я по профессии массажист, мне предложили работу в курортном городке в гостинично-развлекательном комплексе). Если всё пройдёт гладко - верну займ в районе 4 - 5 месяцев. При самом печальном раскладе - 24 месяца как максимум. Если найдётся человек способный помочь в такой ситуации - пишите условия/вопросы на мою почту Vlasenkodenis88@gmail.com . Заранее спасибо.

А если пойдет не гладко, то ищите меня как ветра в поле :mrgreen:
сірий
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Повідомлення Додано: Сер 27 чер, 2018 15:55

[/quote]
А если пойдет не гладко, то ищите меня как ветра в поле :mrgreen:[/quote]

Мне, как бы, не до шуток. Я написал что в случае форс - мажора верну займ в течении 24 месяцев максимум.
vlasenkodenis88
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Повідомлення Додано: Сер 27 чер, 2018 19:22

Re: Ищу займ без залога

По большим непогашенным займам банки обращаются в суд и по слушанию дела могут открыт судебное производство. При таком раскладе выехать заграницу не получится.

Если просрочки по двум кредитным картам велики (больше 90 дней), то банк не захочет иметь дело. Банк и ряд финкомпаний через кредитные бюро видят ваше финансовое "досье" ("автобиографию").
Если с Вас нечего взять, в добавок вы будите заграницей, то великий риск инвестора остаться с воспоминаниями про свою сумму денег... Хотя у инвесторов, которые работают с такими суммами денег должны быть свои рычаги на должника.

Итог. Если вам никто не займет денег, то самый оптимистичный вариант найти официальное трудоустройство и договариваться со своими банками про перекредитование.
Иначе пробуйте искать банк/финкомпанию, которая не имеет доступа к Вашей плохой кредитной истории.
MASolomko
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Повідомлення Додано: Чет 28 чер, 2018 00:11

MASolomko Потому и хочу побыстрее всё это разгрести, пока не дошло до чёрных списков и судов. Да и место хорошее рабочее терять не хочу. Потому и обращаюсь за помощью. А по поводу работы на месте... тут либо официально за копейки либо не официально и хоть что-то.
vlasenkodenis88
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Повідомлення Додано: П'ят 29 чер, 2018 14:03

В каких банках у вас карты и сколько по времени просрочки?

vlasenkodenis88
vkreditkiev
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Повідомлення Додано: П'ят 29 чер, 2018 14:59

vkreditkiev Альфа - банк и Приват. Просрочки все меньше месяца. Альфа - 10 дней, это точно (мне буквально только что звонили от туда), а Приват точно не скажу, но где-то в том же районе.
vlasenkodenis88
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Повідомлення Додано: П'ят 29 чер, 2018 15:12

Закрывайте просрочки и можете через 2 дня к нам обращаться

vlasenkodenis88
vkreditkiev
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Повідомлення Додано: П'ят 29 чер, 2018 17:12

Re: Ищу займ без залога

  vlasenkodenis88 написав:Просрочки все меньше месяца. Альфа - 10 дней, ..а Приват точно не скажу, но где-то в том же районе.
Допустимо делать просрочку до 7 дней, это никак не скажется отрицательно на Вашу кредитную историю. Поскольку Вы этот рубеж преодолели, то следующий — вроде, 30 дней. Чем больше дней, тем уже меньше доверия к Вам у банка.


Вам стоило бы до своих просрочек оформить карту monobank, пользоваться ею (хотя бы дебетовой) — он Ваши кредиты в других банках видит и глядишь бы предложил их погасить, переведя кредит на свою карту + льготный период был. Сейчас вряд ли соблазнятся, Вы же кредит не платите...

На текущий момент пока не поздно. Поговорите с этими банками. Переоформите кредит на всю сумму обоих банков в одном из них и попробуйте увеличить его срок.

ps Если погасите просрочки, то оформляйте карту monobank. Глядишь и чудо будет, но ей пользоваться надо ибо сомнения у котика возникнут.
MASolomko
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