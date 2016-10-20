Ищу займ без залога

Додано: П'ят 29 чер, 2018 17:12

vlasenkodenis88 написав: Просрочки все меньше месяца. Альфа - 10 дней, ..а Приват точно не скажу, но где-то в том же районе. Просрочки все меньше месяца. Альфа - 10 дней, ..а Приват точно не скажу, но где-то в том же районе.

Допустимо делать просрочку до 7 дней, это никак не скажется отрицательно на Вашу кредитную историю. Поскольку Вы этот рубеж преодолели, то следующий — вроде, 30 дней. Чем больше дней, тем уже меньше доверия к Вам у банка.Вам стоило бы до своих просрочек оформить карту monobank, пользоваться ею (хотя бы дебетовой) — он Ваши кредиты в других банках видит и глядишь бы предложил их погасить, переведя кредит на свою карту + льготный период был. Сейчас вряд ли соблазнятся, Вы же кредит не платите...На текущий момент пока не поздно. Поговорите с этими банками. Переоформите кредит на всю сумму обоих банков в одном из них и попробуйте увеличить его срок.ps Если погасите просрочки, то оформляйте карту monobank. Глядишь и чудо будет, но ей пользоваться надо ибо сомнения у котика возникнут.