Ищу займ без залога

vlasenkodenis88
Иногда в "бюро кредитных историй" вносят информацию о просрочках с опозданием. И можно взять в другом банке кредит)
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Пошук коштів. Кредити для юридичних і фізичних осіб, інвестиції в startup або діючий бізнес, кредитування виробників і приватних осіб, залучення інвестицій
Додано: П'ят 29 чер, 2018 21:28
В банковской сфере чудес не бывает...
vlasenkodenis88
Иногда в "бюро кредитных историй" вносят информацию о просрочках с опозданием. И можно взять в другом банке кредит)
Додано: П'ят 29 чер, 2018 21:49
Не просите, пусть сами предложат.
От Вас только надо стараться пользоваться картой (минимум расход в торговых операциях 1 тыс. грн/месяц).
Теперь касательно Ваших кредитных историй. Запомните правило: раз в год их можно получить бесплатно, но по официальному запросу.
Рекомендую их отслеживать хотя бы раз в год.
Начиная с
Приват хранит в УБКІ, на той страничке тоже описано как впервые получить историю.
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