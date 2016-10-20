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Ищу займ без залога
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Пошук коштів. Кредити для юридичних і фізичних осіб, інвестиції в startup або діючий бізнес, кредитування виробників і приватних осіб, залучення інвестицій
  #<12
Повідомлення Додано: П'ят 29 чер, 2018 21:28

В банковской сфере чудес не бывает...

vlasenkodenis88
Иногда в "бюро кредитных историй" вносят информацию о просрочках с опозданием. Можно взять в другом банке кредит)
Востаннє редагувалось vkreditkiev в П'ят 29 чер, 2018 21:59, всього редагувалось 1 раз.
vkreditkiev
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Повідомлення Додано: П'ят 29 чер, 2018 21:49

  vlasenkodenis88 написав: Не знаю, есть ли резон повторять попытку. Разве что на "чудо" надеяться.
Не просите, пусть сами предложат.
От Вас только надо стараться пользоваться картой (минимум расход в торговых операциях 1 тыс. грн/месяц).

Теперь касательно Ваших кредитных историй. Запомните правило: раз в год их можно получить бесплатно, но по официальному запросу.
Рекомендую их отслеживать хотя бы раз в год.

Начиная с этого сообщения расписано в каком бюро Алла записи и что необходимо для их получения.

Приват хранит в УБКІ, на той страничке тоже описано как впервые получить историю.
MASolomko
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