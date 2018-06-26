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Уряд Австралії закупить
американські безпілотники на $5...

Уряд Австралії закупить американські безпілотники на $5...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Сер 27 чер, 2018 14:15

Уряд Австралії закупить американські безпілотники на $5...

Пропонуємо до обговорення:
Дрони будуть використовуватися в спільних оборонних операціях в Азіатському регіоні.

Дивися повний текст Уряд Австралії закупить американські безпілотники на $5 мільярдів.
R2
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Повідомлення Додано: Сер 27 чер, 2018 14:15

За такие деньги можно было купить не одну дюжину летательных аппаратов вместе с пилотами.
Im_A
 
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