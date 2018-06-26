Дрони будуть використовуватися в спільних оборонних операціях в Азіатському регіоні.
Дивися повний текст Уряд Австралії закупить американські безпілотники на $5 мільярдів.
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Додано: Сер 27 чер, 2018 14:15
Уряд Австралії закупить американські безпілотники на $5...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Уряд Австралії закупить американські безпілотники на $5 мільярдів.
Додано: Сер 27 чер, 2018 14:15
За такие деньги можно было купить не одну дюжину летательных аппаратов вместе с пилотами.
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