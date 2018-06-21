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США наполягають на змінах до закону про Антикорупційний суд
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Сер 27 чер, 2018 14:16
Пропонуємо до обговорення:
США закликають українських чиновників швидше прийняти такі зміни.
Дивися повний текст США наполягають на змінах до закону про Антикорупційний суд
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Додано: Сер 27 чер, 2018 14:17
А мы настаиваем на введении Антикоррупционного суда в США.
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