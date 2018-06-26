Про це заявив прем'єр-міністр Володимир Гройсман на конференції з питань реформ в Україні.
Дивися повний текст Гройсман назвав ціну очищення банківської системи України.
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Додано: Сер 27 чер, 2018 14:35
Гройсман назвав ціну очищення банківської системи України
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Гройсман назвав ціну очищення банківської системи України.
Додано: Сер 27 чер, 2018 14:35
Всем дали вывести капитал и выехать, некоторых повысили, их бизнес процветает в Украине, а нам вот счёт выставили
Додано: Сер 27 чер, 2018 15:17
Re: Гройсман назвав ціну очищення банківської системи Україн
которая осела в карманах ушлых ассенизаторов.
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