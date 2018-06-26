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Гройсман назвав ціну очищення
банківської системи України

Гройсман назвав ціну очищення банківської системи України
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Сер 27 чер, 2018 14:35

Гройсман назвав ціну очищення банківської системи України

Пропонуємо до обговорення:
Про це заявив прем'єр-міністр Володимир Гройсман на конференції з питань реформ в Україні.

Дивися повний текст Гройсман назвав ціну очищення банківської системи України.
R2
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Повідомлення Додано: Сер 27 чер, 2018 14:35

Всем дали вывести капитал и выехать, некоторых повысили, их бизнес процветает в Украине, а нам вот счёт выставили
Moimir
 
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Повідомлення Додано: Сер 27 чер, 2018 15:17

Re: Гройсман назвав ціну очищення банківської системи Україн

которая осела в карманах ушлых ассенизаторов.
Black Jack - White Business
ruvex
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Повідомлення Додано: Сер 27 чер, 2018 16:20

Отольются кошке мышкины слезки:((
moniks
 
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Повідомлення Додано: Чет 28 чер, 2018 12:31

Сначала создали условия для создания пустопорожних банков,а теперь хвалятся,что от них очистились!Почему все предыдущие керовники НБУ не сидят в одной камере?
borzol
 
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Повідомлення Додано: Чет 28 чер, 2018 12:32

Re: Гройсман назвав ціну очищення банківської системи Україн

все специалисты по банковскому делу высказались?
главное оружие рашистов - ложь
trololo
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