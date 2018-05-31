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Змінити мобільного оператора,
але зберегти номер:...

Змінити мобільного оператора, але зберегти номер:...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Сер 27 чер, 2018 15:27

Змінити мобільного оператора, але зберегти номер:...

Пропонуємо до обговорення:
Про це йдеться в повідомленні відомства.

Дивися повний текст Змінити мобільного оператора, але зберегти номер: названо дату запуску послуги.
R2
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Повідомлення Додано: Сер 27 чер, 2018 15:27

Не прошло и 10 лет. А сколько же реформы будут идти, если они еще даже не начались.
сірий
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