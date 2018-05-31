Про це йдеться в повідомленні відомства.
Дивися повний текст Змінити мобільного оператора, але зберегти номер: названо дату запуску послуги.
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Додано: Сер 27 чер, 2018 15:27
Змінити мобільного оператора, але зберегти номер:...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Змінити мобільного оператора, але зберегти номер: названо дату запуску послуги.
Додано: Сер 27 чер, 2018 15:27
Не прошло и 10 лет. А сколько же реформы будут идти, если они еще даже не начались.
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