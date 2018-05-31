Про це йдеться в повідомленні відомства.
Дивися повний текст Змінити мобільного оператора, але зберегти номер: названо дату запуску послуги.
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Додано: Сер 27 чер, 2018 15:27
Змінити мобільного оператора, але зберегти номер:...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Змінити мобільного оператора, але зберегти номер: названо дату запуску послуги.
Додано: Сер 27 чер, 2018 15:27
Не прошло и 10 лет. А сколько же реформы будут идти, если они еще даже не начались.
Додано: Сер 27 чер, 2018 17:30
Додано: Сер 27 чер, 2018 21:56
Re: Змінити мобільного оператора, але зберегти номер:...
И как это будет работать? Ты звонишь, например, на 050 и расчитываешь на бесплатный звонок, а окажется, что звонил на Киевстар и должен 100 грн.?
Додано: Сер 27 чер, 2018 23:31
я вижу два варианта: 1. робот скажет что вы звоните не внутри сети и если не согласны - кладите трубку. 2. все тарифы и внутри и вне сети оператора приведут к одной стоимости, а отличия между операторами будет в других плюшках.
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