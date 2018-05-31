Про це йдеться в повідомленні відомства.
Дивися повний текст Змінити мобільного оператора, але зберегти номер: названо дату запуску послуги.
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Додано: Сер 27 чер, 2018 15:27
Змінити мобільного оператора, але зберегти номер:...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Змінити мобільного оператора, але зберегти номер: названо дату запуску послуги.
Додано: Сер 27 чер, 2018 15:27
Не прошло и 10 лет. А сколько же реформы будут идти, если они еще даже не начались.
Додано: Сер 27 чер, 2018 17:30
Додано: Сер 27 чер, 2018 21:56
Re: Змінити мобільного оператора, але зберегти номер:...
И как это будет работать? Ты звонишь, например, на 050 и расчитываешь на бесплатный звонок, а окажется, что звонил на Киевстар и должен 100 грн.?
Додано: Сер 27 чер, 2018 23:31
я вижу два варианта: 1. робот скажет что вы звоните не внутри сети и если не согласны - кладите трубку. 2. все тарифы и внутри и вне сети оператора приведут к одной стоимости, а отличия между операторами будет в других плюшках.
В полном игноре: Win32, Tip Top, Sommer, BIGor, bolex, locustsucol, mdonatiendesade, stravapol, budivelnik, otg, tvagel, Contortum, myshapiton, Xirss, Runner, Surfer, Pegasmaster, trololo
Додано: Чет 28 чер, 2018 07:36
Re: Змінити мобільного оператора, але зберегти номер:...
Ха, приведут тарифы вне сети и внутри сети к одному значению.
Что еще такого умного придумают эти тупые реформаторы？ А не проще сделать, чтобы входящие звонки от других сетей для тех умников, кто воспользовался услугой переноса номера, были платные именно для этого кадра, который перенес свой номер, тогда не надо никаких роботов и выравнивания тарифов.
Додано: Чет 28 чер, 2018 13:09
это будет сделать сложнее т.к. в этом случае тот кому звонят тоже ведь не будет знать из какой сети ему звонят и можно ли поднимать трубку или за это с него снимут деньги.
В полном игноре: Win32, Tip Top, Sommer, BIGor, bolex, locustsucol, mdonatiendesade, stravapol, budivelnik, otg, tvagel, Contortum, myshapiton, Xirss, Runner, Surfer, Pegasmaster, trololo
Додано: Чет 28 чер, 2018 14:03
Re: Змінити мобільного оператора, але зберегти номер:...
Способ для стрижки клиентов.
Доказать потом, что звонил внутри сети будет нереально.
Щось мені з ТАС "щастить"
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