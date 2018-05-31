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Змінити мобільного оператора,
але зберегти номер:...

Змінити мобільного оператора, але зберегти номер:...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #12>
Повідомлення Додано: Сер 27 чер, 2018 15:27

Змінити мобільного оператора, але зберегти номер:...

Пропонуємо до обговорення:
Про це йдеться в повідомленні відомства.

Дивися повний текст Змінити мобільного оператора, але зберегти номер: названо дату запуску послуги.
R2
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Повідомлення Додано: Сер 27 чер, 2018 15:27

Не прошло и 10 лет. А сколько же реформы будут идти, если они еще даже не начались.
сірий
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Повідомлення Додано: Сер 27 чер, 2018 17:30

  сірий написав:Не прошло и 10 лет. А сколько же реформы будут идти, если они еще даже не начались.

Так все-таки что-то поменялось, что нашлась управа на киевстар, лайф и мтс ? )) Реформы начали происходить, в отличие от того что было 10 лет назад - они просто шли, вернее стояли на месте ))
locustsucol
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Повідомлення Додано: Сер 27 чер, 2018 21:56

Re: Змінити мобільного оператора, але зберегти номер:...

И как это будет работать? Ты звонишь, например, на 050 и расчитываешь на бесплатный звонок, а окажется, что звонил на Киевстар и должен 100 грн.?
Gastarbaiter
 
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Повідомлення Додано: Сер 27 чер, 2018 23:31

  Gastarbaiter написав:И как это будет работать? Ты звонишь, например, на 050 и расчитываешь на бесплатный звонок, а окажется, что звонил на Киевстар и должен 100 грн.?

я вижу два варианта: 1. робот скажет что вы звоните не внутри сети и если не согласны - кладите трубку. 2. все тарифы и внутри и вне сети оператора приведут к одной стоимости, а отличия между операторами будет в других плюшках.
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RomanTik
 
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Повідомлення Додано: Чет 28 чер, 2018 07:36

Re: Змінити мобільного оператора, але зберегти номер:...

Ха, приведут тарифы вне сети и внутри сети к одному значению.
Что еще такого умного придумают эти тупые реформаторы？ А не проще сделать, чтобы входящие звонки от других сетей для тех умников, кто воспользовался услугой переноса номера, были платные именно для этого кадра, который перенес свой номер, тогда не надо никаких роботов и выравнивания тарифов.
RomanTik написав:
  Gastarbaiter написав:И как это будет работать? Ты звонишь, например, на 050 и расчитываешь на бесплатный звонок, а окажется, что звонил на Киевстар и должен 100 грн.?

я вижу два варианта: 1. робот скажет что вы звоните не внутри сети и если не согласны - кладите трубку. 2. все тарифы и внутри и вне сети оператора приведут к одной стоимости, а отличия между операторами будет в других плюшках.
freeze
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Повідомлення Додано: Чет 28 чер, 2018 13:09

  freeze написав:Ха, приведут тарифы вне сети и внутри сети к одному значению. Что еще такого умного придумают эти тупые реформаторы？ А не проще сделать, чтобы входящие звонки от других сетей для тех умников, кто воспользовался услугой переноса номера, были платные именно для этого кадра, который перенес свой номер, тогда не надо никаких роботов и выравнивания тарифов.

это будет сделать сложнее т.к. в этом случае тот кому звонят тоже ведь не будет знать из какой сети ему звонят и можно ли поднимать трубку или за это с него снимут деньги.
В полном игноре: Win32, Tip Top, Sommer, BIGor, bolex, locustsucol, mdonatiendesade, stravapol, budivelnik, otg, tvagel, Contortum, myshapiton, Xirss, Runner, Surfer, Pegasmaster, trololo
RomanTik
 
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Повідомлення Додано: Чет 28 чер, 2018 14:03

Re: Змінити мобільного оператора, але зберегти номер:...

Способ для стрижки клиентов.
Доказать потом, что звонил внутри сети будет нереально.
Щось мені з ТАС "щастить"
BBC
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Повідомлення Додано: Чет 28 чер, 2018 14:43

Re: Змінити мобільного оператора, але зберегти номер:...

RomanTik написав:
  freeze написав:Ха, приведут тарифы вне сети и внутри сети к одному значению. Что еще такого умного придумают эти тупые реформаторы？ А не проще сделать, чтобы входящие звонки от других сетей для тех умников, кто воспользовался услугой переноса номера, были платные именно для этого кадра, который перенес свой номер, тогда не надо никаких роботов и выравнивания тарифов.

это будет сделать сложнее т.к. в этом случае тот кому звонят тоже ведь не будет знать из какой сети ему звонят и можно ли поднимать трубку или за это с него снимут деньги.
Проблемы индейцев шерифа не волнуют, если ты воспользлвался опцией переноса номера, то плати по полной из своего кармана за входящие звонки и сам за всем следи.
freeze
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Повідомлення Додано: Чет 28 чер, 2018 18:23

  freeze написав:Проблемы индейцев шерифа не волнуют, если ты воспользлвался опцией переноса номера, то плати по полной из своего кармана за входящие звонки и сам за всем следи.

а теперь представьте ситуацию - я воспользовался этой опцией и звоню вам. У вас отображается номер с кодом вашего же оператора, вы берете трубку и попадаете на деньги. )))
В полном игноре: Win32, Tip Top, Sommer, BIGor, bolex, locustsucol, mdonatiendesade, stravapol, budivelnik, otg, tvagel, Contortum, myshapiton, Xirss, Runner, Surfer, Pegasmaster, trololo
RomanTik
 
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