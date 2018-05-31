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Змінити мобільного оператора, але зберегти номер:...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Чет 28 чер, 2018 18:32
RomanTik написав: freeze написав:
Проблемы индейцев шерифа не волнуют, если ты воспользовался опцией переноса номера, то плати по полной из своего кармана за входящие звонки и сам за всем следи
.
а теперь представьте ситуацию - я воспользовался этой опцией и звоню вам. У вас отображается номер с кодом вашего же оператора, вы берете трубку и попадаете на деньги. )))
У нас входящие звонки для нормальных людей бесплатны. Для любителей переноса номеров такие звонки входящие им от других операторов должны быть платными.
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freeze
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