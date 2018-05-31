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Змінити мобільного оператора,
але зберегти номер:...

Змінити мобільного оператора, але зберегти номер:...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<12
Повідомлення Додано: Чет 28 чер, 2018 18:32

  RomanTik написав:
  freeze написав:Проблемы индейцев шерифа не волнуют, если ты воспользовался опцией переноса номера, то плати по полной из своего кармана за входящие звонки и сам за всем следи.

а теперь представьте ситуацию - я воспользовался этой опцией и звоню вам. У вас отображается номер с кодом вашего же оператора, вы берете трубку и попадаете на деньги. )))


У нас входящие звонки для нормальных людей бесплатны. Для любителей переноса номеров такие звонки входящие им от других операторов должны быть платными.
freeze
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