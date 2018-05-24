|
|
|
Виїзд Коломойського з Дніпра врятував його від позовів НБУ
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Сер 27 чер, 2018 15:49
Пропонуємо до обговорення:
Господарський суд Дніпропетровської області повернув Національному банку позови, подані у червні до колишнього співвласника Приватбанку Ігоря Коломойського про стягнення 4,855 млрд грн.
Дивися повний текст Виїзд Коломойського з Дніпра врятував його від позовів НБУ
.
-
R2
-
- Робот новин
-
- Повідомлень: 82865
- З нами з: 14.05.04
- Подякував: 0 раз.
- Подякували: 117 раз.
-
- Профіль
-
-
Додано: Сер 27 чер, 2018 15:49
Цена очищения от Гросмана
-
Moimir
-
-
- Повідомлень: 608
- З нами з: 17.07.17
- Подякував: 0 раз.
- Подякували: 168 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Сер 27 чер, 2018 16:28
заголовок немного дурацкий.
типа "проживание не по месту прописки спасло петрова от исков".
о каком спасении речь? его даже смерть от исков не спасёт.
-
Pegasmaster
-
-
- Повідомлень: 565
- З нами з: 10.05.17
- Подякував: 107 раз.
- Подякували: 129 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Сер 27 чер, 2018 16:49
Pegasmaster написав:
заголовок немного дурацкий. типа "проживание не по месту прописки спасло петрова от исков". о каком спасении речь? его даже смерть от исков не спасёт.
Вы пробовали судиться когда-либо? Это очень даже по факту "спасает"
-
Moimir
-
-
- Повідомлень: 608
- З нами з: 17.07.17
- Подякував: 0 раз.
- Подякували: 168 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Сер 27 чер, 2018 17:26
Moimir написав:
Вы пробовали судиться когда-либо? Это очень даже по факту "спасает"
Адвокаты НБУ прекрасно знали какой будет ответ, прекрасно знали про регистрацию в Швейцарии т.д. Коломойский просто оттягивает свой конец, законная процедура, требующая подобный отсыл на место регистрации - обязательна, ее нельзя обходить, чтобы в Швейцарии Коломойского железобетонно заставили отдавать бабло.
-
locustsucol
-
-
- Повідомлень: 678
- З нами з: 27.08.15
- Подякував: 325 раз.
- Подякували: 220 раз.
-
- Профіль
-
-
Додано: Сер 27 чер, 2018 18:27
Расчет Коломойского простой. У него деньги в валюте, а с него требуют гривну. Чем больше будет тянуть - тем меньше заплатит. Хорошая новость в том, что когда-то на межбанке появится валюта Коломойского.
-
myshapiton
-
-
- Повідомлень: 2555
- З нами з: 30.11.15
- Подякував: 1393 раз.
- Подякували: 566 раз.
-
- Профіль
-
1
Додано: Сер 27 чер, 2018 20:33
Здесь интересно другое. Частная контора под названием НБУ(потому как лоббирует только интересы крупного капитала) раздает рефинанс под залог мыльных пузырей и пустые обещания гарантий гражданина трех стран, отлично зная, что возврат этих денег будет под о-о-очень большим вопросом. Возьмите 2014 год. Еще не вернули рефинанс 2008 года, а новое руководство НБУ,сначала в лице нынешнего вице-премьера Кубива, а потом и Гонтаревой, снова выделяет миллиарды Коломойскому. И не только ему.Вспомните все эти "Дельты"-"Брокбизнесы"-"Надры"-банки и т.д.,которые акурат перед банкротсвом получали нехилые рефинансы. Ничем не обеспеченый выброс купюр вылился на межбанк , обвалил курс гривны в разы, а нахомяченная таким образом валюта спокойненько перекочевала в спокойное дальнее забугорье. Но все списали на войну и сказали, радуйтесь что так обошлось, могли и глубже вам всунуть.Теперь этот НБУ после четырех лет беспредела показательно делает "героические" усилия, чтобы вернуть хоть что-то, делая хорошую мину при плохой игре.
-
qazzax
-
-
- Повідомлень: 620
- З нами з: 02.04.10
- Подякував: 124 раз.
- Подякували: 140 раз.
-
- Профіль
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 13 гостей
Модератори:
Ірина_
, ТупУм
, Модератор
|