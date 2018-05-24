Виїзд Коломойського з Дніпра врятував його від позовів НБУ

Додано: Сер 27 чер, 2018 20:33

Здесь интересно другое. Частная контора под названием НБУ(потому как лоббирует только интересы крупного капитала) раздает рефинанс под залог мыльных пузырей и пустые обещания гарантий гражданина трех стран, отлично зная, что возврат этих денег будет под о-о-очень большим вопросом. Возьмите 2014 год. Еще не вернули рефинанс 2008 года, а новое руководство НБУ,сначала в лице нынешнего вице-премьера Кубива, а потом и Гонтаревой, снова выделяет миллиарды Коломойскому. И не только ему.Вспомните все эти "Дельты"-"Брокбизнесы"-"Надры"-банки и т.д.,которые акурат перед банкротсвом получали нехилые рефинансы. Ничем не обеспеченый выброс купюр вылился на межбанк , обвалил курс гривны в разы, а нахомяченная таким образом валюта перекочевала в спокойное дальнее забугорье. Но все списали на войну и сказали, радуйтесь что так обошлось, могли и глубже вам всунуть.Теперь этот НБУ после четырех лет беспредела показательно делает "героические" усилия, чтобы вернуть хоть что-то, делая хорошую мину при плохой игре. Цирк уехал, а клоуны остались.