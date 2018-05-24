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Виїзд Коломойського з Дніпра
врятував його від позовів НБУ

Виїзд Коломойського з Дніпра врятував його від позовів НБУ
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Сер 27 чер, 2018 15:49

Виїзд Коломойського з Дніпра врятував його від позовів НБУ

Пропонуємо до обговорення:
Господарський суд Дніпропетровської області повернув Національному банку позови, подані у червні до колишнього співвласника Приватбанку Ігоря Коломойського про стягнення 4,855 млрд грн.

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R2
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Повідомлення Додано: Сер 27 чер, 2018 15:49

Цена очищения от Гросмана
Moimir
 
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Повідомлення Додано: Сер 27 чер, 2018 16:28

заголовок немного дурацкий.
типа "проживание не по месту прописки спасло петрова от исков".
о каком спасении речь? его даже смерть от исков не спасёт.
Pegasmaster
 
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Повідомлення Додано: Сер 27 чер, 2018 16:49

  Pegasmaster написав:заголовок немного дурацкий. типа "проживание не по месту прописки спасло петрова от исков". о каком спасении речь? его даже смерть от исков не спасёт.

Вы пробовали судиться когда-либо? Это очень даже по факту "спасает"
Moimir
 
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Повідомлення Додано: Сер 27 чер, 2018 17:26

  Moimir написав: Вы пробовали судиться когда-либо? Это очень даже по факту "спасает"

Адвокаты НБУ прекрасно знали какой будет ответ, прекрасно знали про регистрацию в Швейцарии т.д. Коломойский просто оттягивает свой конец, законная процедура, требующая подобный отсыл на место регистрации - обязательна, ее нельзя обходить, чтобы в Швейцарии Коломойского железобетонно заставили отдавать бабло.
locustsucol
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Повідомлення Додано: Сер 27 чер, 2018 18:27

Расчет Коломойского простой. У него деньги в валюте, а с него требуют гривну. Чем больше будет тянуть - тем меньше заплатит. Хорошая новость в том, что когда-то на межбанке появится валюта Коломойского.
myshapiton
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Повідомлення Додано: Сер 27 чер, 2018 20:33

Здесь интересно другое. Частная контора под названием НБУ(потому как лоббирует только интересы крупного капитала) раздает рефинанс под залог мыльных пузырей и пустые обещания гарантий гражданина трех стран, отлично зная, что возврат этих денег будет под о-о-очень большим вопросом. Возьмите 2014 год. Еще не вернули рефинанс 2008 года, а новое руководство НБУ,сначала в лице нынешнего вице-премьера Кубива, а потом и Гонтаревой, снова выделяет миллиарды Коломойскому. И не только ему.Вспомните все эти "Дельты"-"Брокбизнесы"-"Надры"-банки и т.д.,которые акурат перед банкротсвом получали нехилые рефинансы. Ничем не обеспеченый выброс купюр вылился на межбанк , обвалил курс гривны в разы, а нахомяченная таким образом валюта перекочевала в спокойное дальнее забугорье. Но все списали на войну и сказали, радуйтесь что так обошлось, могли и глубже вам всунуть.Теперь этот НБУ после четырех лет беспредела показательно делает "героические" усилия, чтобы вернуть хоть что-то, делая хорошую мину при плохой игре. Цирк уехал, а клоуны остались.
qazzax
 
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Повідомлення Додано: Чет 28 чер, 2018 13:23

Сезон спектаклей открыт (хотя такие постановки всегда были частью наших политиков), народ должен проникнуться историями, как государство хочет, но гнусные олигархи ... :)
Igorten
 
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