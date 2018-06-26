Президент України підписав закон про внесення змін до Митного кодексу України
Дивися повний текст Для звільнення Донбасу: Порошенко підписав зміни до Податкового кодексу.
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Додано: Сер 27 чер, 2018 18:37
Для звільнення Донбасу: Порошенко підписав зміни до...
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Дивися повний текст Для звільнення Донбасу: Порошенко підписав зміни до Податкового кодексу.
Додано: Сер 27 чер, 2018 18:37
Ну-у,теперь то уж точно террористы разбегутся. Петя, ты уже приготовил ножнички и красную ленточку для открытия Донбасса? Один уже ув-увим -увимкнувовував Украину)))
Додано: Сер 27 чер, 2018 18:58
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