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Для звільнення Донбасу:
Порошенко підписав зміни до...

Для звільнення Донбасу: Порошенко підписав зміни до...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Сер 27 чер, 2018 18:37

Для звільнення Донбасу: Порошенко підписав зміни до...

Пропонуємо до обговорення:
Президент України підписав закон про внесення змін до Митного кодексу України

Дивися повний текст Для звільнення Донбасу: Порошенко підписав зміни до Податкового кодексу.
R2
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Повідомлення Додано: Сер 27 чер, 2018 18:58

  сірий написав:Ну-у,теперь то уж точно террористы разбегутся. Петя, ты уже приготовил ножнички и красную ленточку для открытия Донбасса? Один уже ув-увим -увимкнувовував Украину)))

Ты перепутал снова имя вовы.
locustsucol
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Повідомлення Додано: Чет 28 чер, 2018 14:05

И как єто влияет на освобождение?
Чистый навар для своих фирм-прокладок.
Щось мені з ТАС "щастить"
BBC
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