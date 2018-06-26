Президент України підписав закон про внесення змін до Митного кодексу України
Дивися повний текст Для звільнення Донбасу: Порошенко підписав зміни до Податкового кодексу.
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Додано: Сер 27 чер, 2018 18:37
Для звільнення Донбасу: Порошенко підписав зміни до...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Для звільнення Донбасу: Порошенко підписав зміни до Податкового кодексу.
Додано: Сер 27 чер, 2018 18:58
Додано: Чет 28 чер, 2018 14:05
И как єто влияет на освобождение?
Чистый навар для своих фирм-прокладок.
Щось мені з ТАС "щастить"
Додано: Чет 28 чер, 2018 21:52
Морда, ты не переживай. Петю на второй срок не переизберем)))) ХУВАТИТ!
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