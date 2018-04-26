Подібні дрони викликають великий інтерес, бо вони дозволяють швидко налагодити зв'язок в тих областях, де він порушений.
Дивися повний текст AT&T і Verizon навчили дрони ремонтувати мобільний зв'язок.
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Додано: Сер 27 чер, 2018 21:40
AT&T і Verizon навчили дрони ремонтувати мобільний зв'язок
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст AT&T і Verizon навчили дрони ремонтувати мобільний зв'язок.
Додано: Сер 27 чер, 2018 21:40
А если на них повесить фейковую базовую станцию то можно на ходу смски из банкинга собирать.
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