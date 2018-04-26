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AT&T і Verizon навчили дрони
ремонтувати мобільний зв'язок

AT&T і Verizon навчили дрони ремонтувати мобільний зв'язок
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Сер 27 чер, 2018 21:40

AT&T і Verizon навчили дрони ремонтувати мобільний зв'язок

Пропонуємо до обговорення:
Подібні дрони викликають великий інтерес, бо вони дозволяють швидко налагодити зв'язок в тих областях, де він порушений.

Дивися повний текст AT&T і Verizon навчили дрони ремонтувати мобільний зв'язок.
R2
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Повідомлення Додано: Сер 27 чер, 2018 21:40

А если на них повесить фейковую базовую станцию то можно на ходу смски из банкинга собирать.
hodkonem36
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