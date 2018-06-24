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Маркарова повідомила, коли
держава має намір вийти з...

Маркарова повідомила, коли держава має намір вийти з...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Сер 27 чер, 2018 21:44

Маркарова повідомила, коли держава має намір вийти з...

Пропонуємо до обговорення:
Про це повідомляє прес-служба ПриватБанку.

Дивися повний текст Маркарова повідомила, коли держава має намір вийти з капіталу ПриватБанку.
R2
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Повідомлення Додано: Сер 27 чер, 2018 21:44

не с капитала, но ИЗ капитала.
кто набирал на сайт эту серую безграмотность?
РОШЕН
ФУФЛО
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