Про це повідомляє прес-служба ПриватБанку.
Дивися повний текст Маркарова повідомила, коли держава має намір вийти з капіталу ПриватБанку.
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Додано: Сер 27 чер, 2018 21:44
Маркарова повідомила, коли держава має намір вийти з...
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Дивися повний текст Маркарова повідомила, коли держава має намір вийти з капіталу ПриватБанку.
Додано: Сер 27 чер, 2018 21:44
не с капитала, но ИЗ капитала.
кто набирал на сайт эту серую безграмотность?
РОШЕН
ФУФЛО
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