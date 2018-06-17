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ЄС вклав в Україну найбільше
коштів за всю свою історію...

ЄС вклав в Україну найбільше коштів за всю свою історію...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Сер 27 чер, 2018 23:39

ЄС вклав в Україну найбільше коштів за всю свою історію...

Пропонуємо до обговорення:
13 млрд євро — це найбільший пакет макрофінансової допомоги, який коли-небудь затверджували в ЄС.

Дивися повний текст ЄС вклав в Україну найбільше коштів за всю свою історію — Могеріні.
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Повідомлення Додано: Сер 27 чер, 2018 23:39

Деньги ушли как в сухую землю, населению лучше не стало от этой помощи.
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