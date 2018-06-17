13 млрд євро — це найбільший пакет макрофінансової допомоги, який коли-небудь затверджували в ЄС.
Дивися повний текст ЄС вклав в Україну найбільше коштів за всю свою історію — Могеріні.
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Додано: Сер 27 чер, 2018 23:39
ЄС вклав в Україну найбільше коштів за всю свою історію...
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Дивися повний текст ЄС вклав в Україну найбільше коштів за всю свою історію — Могеріні.
Додано: Сер 27 чер, 2018 23:39
Деньги ушли как в сухую землю, населению лучше не стало от этой помощи.
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