Про це говорили банківські експерти в ході засідання Фінансового прес-клубу на тему: «Як працює валютний міжбанк».
Дивися повний текст Курсовий тренд до кінця року не вийде за закладені в бюджеті 30,1 грн за дол. - експерт.
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Додано: Чет 28 чер, 2018 00:28
Курсовий тренд до кінця року не вийде за закладені в...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Курсовий тренд до кінця року не вийде за закладені в бюджеті 30,1 грн за дол. - експерт.
Додано: Чет 28 чер, 2018 00:28
До выборов курс удержат любой ценой. Поэтому скорее всего наблюдаем 26-28 до выборов, а потом 32-35. В России, кстати, похожая ситуация была.
Додано: Чет 28 чер, 2018 00:55
Зважаючи на те, що у нас готівковий курс напевне вперше в історії так довго нижче міжбанківського, то курс навпаки стримують від відкочування до 22-24, так як валюти зараз більш ніж достатньо.
Як буде восени? Підключаться експортери і до вересня-жовтня буде триматися в районі 25,50-26,50. А от в листопаді може трясти до 28 з відкрити на новорічно-різдвяні свята до 27.
Це якщо не відбудеться знову щось на зразок гонтарівських каруселей, де комусь потрібно було заробити на значних коливання.
Додано: Чет 28 чер, 2018 00:58
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