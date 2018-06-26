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Курсовий тренд до кінця року
не вийде за закладені в...

Курсовий тренд до кінця року не вийде за закладені в...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Чет 28 чер, 2018 00:28

Курсовий тренд до кінця року не вийде за закладені в...

Пропонуємо до обговорення:
Про це говорили банківські експерти в ході засідання Фінансового прес-клубу на тему: «Як працює валютний міжбанк».

Дивися повний текст Курсовий тренд до кінця року не вийде за закладені в бюджеті 30,1 грн за дол. - експерт.
R2
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Повідомлення Додано: Чет 28 чер, 2018 00:28

До выборов курс удержат любой ценой. Поэтому скорее всего наблюдаем 26-28 до выборов, а потом 32-35. В России, кстати, похожая ситуация была.
ygn
 
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Повідомлення Додано: Чет 28 чер, 2018 00:55

Зважаючи на те, що у нас готівковий курс напевне вперше в історії так довго нижче міжбанківського, то курс навпаки стримують від відкочування до 22-24, так як валюти зараз більш ніж достатньо.
Як буде восени? Підключаться експортери і до вересня-жовтня буде триматися в районі 25,50-26,50. А от в листопаді може трясти до 28 з відкрити на новорічно-різдвяні свята до 27.
Це якщо не відбудеться знову щось на зразок гонтарівських каруселей, де комусь потрібно було заробити на значних коливання.
igorgumeniuk
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Повідомлення Додано: Чет 28 чер, 2018 00:58

  ygn написав:До выборов курс удержат любой ценой. Поэтому скорее всего наблюдаем 26-28 до выборов, а потом 32-35. В России, кстати, похожая ситуация была.

Для курсу 32-35 економічних передумов ще довго не буде. Лише можливі політичні, зважаючи хто виграє.
igorgumeniuk
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Повідомлення Додано: Чет 28 чер, 2018 18:28

igorgumeniuk вот вам предусловие https://news.finance.ua/ru/news/-/42929 ... a-pyat-let
В полном игноре: Win32, Tip Top, Sommer, BIGor, bolex, locustsucol, mdonatiendesade, stravapol, budivelnik, otg, tvagel, Contortum, myshapiton, Xirss, Runner, Surfer, Pegasmaster, trololo
RomanTik
 
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Повідомлення Додано: Чет 28 чер, 2018 19:12

ну судя по ценам на все, уже сейчас реальный курс должен быть 32
75stasstas75
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Повідомлення Додано: Чет 28 чер, 2018 20:39

  75stasstas75 написав:ну судя по ценам на все, уже сейчас реальный курс должен быть 32

рост цен - не факт, что кому то бакс очень нужен
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Повідомлення Додано: Чет 28 чер, 2018 20:40

Ох уж эти нерезиденты, скупают валюту в Украине у наших заробитчан :)
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