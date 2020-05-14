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Amillidius - відгуки про
маркетингове агентство. Що...

Amillidius - відгуки про маркетингове агентство. Що...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Чет 28 чер, 2018 08:38

Amillidius - відгуки про маркетингове агентство. Що...

Пропонуємо до обговорення:
Сьогодні актуальним є питання: в яку маркетингову компанію звернутися, щоб почати просування свого бренду в інтернеті або виправити поточний стан ситуації.

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R2
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Повідомлення Додано: Чет 27 сер, 2020 08:02

Работал с ними по смм одного одесского видного деятеля (имя не назову в виду конфиденциальности)
Задача была простая - постить в рамках контент-плана, если есть обращения - передавать нам, ну и такого рода задачи.
Мне постоянно прилетали от них предложения по отзывам. Они это называют "положительной подушкой". Мол, давай наклепаем положительных отзывов, пока нет негативных. Но нам это не нужно было.
В итоге через два месяца работы стали появляться негативные отзывы о персоне, чьи смм они вели. Причем тупо начал валить шквал день за днем. Писали что этот человек гей, вор, а также унижает сотрудников и прочую чушь. СБ этого человека долго искали заказчика, в итоге дороги привели к этим лжецам. Недавно был неприятный с ними разговор. Они, конечно же, все отрицали. Но уже неделю нет негатива. На воре и шапка горит. Считаю, что Одесса должна знать своих героев в лицо.
И, кстати, они еще и инфу слили и фотографии, которые только у них были. Мы их по фотографиям и вычислили.
Не работайте с ними.
raleks109
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