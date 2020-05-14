Amillidius - відгуки про маркетингове агентство. Що...

Додано: Чет 27 сер, 2020 08:02

Работал с ними по смм одного одесского видного деятеля (имя не назову в виду конфиденциальности)

Задача была простая - постить в рамках контент-плана, если есть обращения - передавать нам, ну и такого рода задачи.

Мне постоянно прилетали от них предложения по отзывам. Они это называют "положительной подушкой". Мол, давай наклепаем положительных отзывов, пока нет негативных. Но нам это не нужно было.

В итоге через два месяца работы стали появляться негативные отзывы о персоне, чьи смм они вели. Причем тупо начал валить шквал день за днем. Писали что этот человек гей, вор, а также унижает сотрудников и прочую чушь. СБ этого человека долго искали заказчика, в итоге дороги привели к этим лжецам. Недавно был неприятный с ними разговор. Они, конечно же, все отрицали. Но уже неделю нет негатива. На воре и шапка горит. Считаю, что Одесса должна знать своих героев в лицо.

И, кстати, они еще и инфу слили и фотографии, которые только у них были. Мы их по фотографиям и вычислили.

Не работайте с ними.