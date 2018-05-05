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BlackBerry отримала квартальний
збиток, але результати...

BlackBerry отримала квартальний збиток, але результати...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Чет 28 чер, 2018 10:57

BlackBerry отримала квартальний збиток, але результати...

Пропонуємо до обговорення:
На попередніх торгах в Нью-Йорку в п'ятницю папери BlackBerry подорожчали на 2,1%.

Дивися повний текст BlackBerry отримала квартальний збиток, але результати були вищими за прогнози.
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