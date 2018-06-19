Проаналізовані вподобання українців.
Дивися повний текст ТОП-5 найпопулярніших кросоверів в Україні.
|
|
|
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Чет 28 чер, 2018 10:57
ТОП-5 найпопулярніших кросоверів в Україні
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст ТОП-5 найпопулярніших кросоверів в Україні.
Додано: Чет 28 чер, 2018 10:58
А КИА Спортедж? Лидер продаж последних лет, он значит непопулярный....
Додано: Чет 28 чер, 2018 12:16
Duster это же Dacia, хотя в Украине может бод брендом Renault продается.
Додано: Чет 28 чер, 2018 17:26
Не поверил в этот бред - нашёл статью в оригинале - таки да, - увы описан полный бредпо абсолютно всем представленным моделям и по комплектациям в статье. Читайте сами прайсы у диллеров, не тратье время на эту охинею.
|