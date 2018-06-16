Обсяги експорту товарів у травні склали 3,6 млрд доларів, що на 13,2% більше, ніж у минулому році.
Дивися повний текст Профіцит зведеного платіжного балансу в травні склав $266 млн.
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Додано: Чет 28 чер, 2018 11:43
Профіцит зведеного платіжного балансу в травні склав...
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Дивися повний текст Профіцит зведеного платіжного балансу в травні склав $266 млн.
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