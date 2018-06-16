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Профіцит зведеного платіжного балансу в травні склав...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Чет 28 чер, 2018 11:43
Пропонуємо до обговорення:
Обсяги експорту товарів у травні склали 3,6 млрд доларів, що на 13,2% більше, ніж у минулому році.
Дивися повний текст Профіцит зведеного платіжного балансу в травні склав $266 млн
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Додано: Чет 28 чер, 2018 11:43
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Додано: П'ят 29 чер, 2018 06:33
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