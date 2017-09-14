Україна повинна за найближчі п'ять років повернути борги в сумі 33 млрд доларів.
Дивися повний текст Гройсман розповів, скільки мільярдів боргів Україна повинна повернути за п'ять років.
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Додано: Чет 28 чер, 2018 11:52
Гройсман розповів, скільки мільярдів боргів Україна...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Гройсман розповів, скільки мільярдів боргів Україна повинна повернути за п'ять років.
Додано: Чет 28 чер, 2018 11:52
Это не НАШИ а ВАШИ долги гражданин гнойсман вот ВЫ их и возвращайте, я лично ничего ни у кого не брал как и миллионы граждан страны.
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