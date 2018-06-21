Ринок праці пропонує активним українцям широкий спектр робіт
Дивися повний текст Обіцяють хороші зарплати: пропозиції на ринку праці в агросфері (інфографіка).
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Додано: Чет 28 чер, 2018 12:04
Обіцяють хороші зарплати: пропозиції на ринку праці в...
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Дивися повний текст Обіцяють хороші зарплати: пропозиції на ринку праці в агросфері (інфографіка).
Додано: Чет 28 чер, 2018 12:04
Не пишіть таку дурню і не смішіть тих,хто працює на землі.18-20 тис.Такої зарплати не має навіть в промисловості.
Додано: Чет 28 чер, 2018 12:08
писать каменты - это не работа на земле, не обольщайтесь
главное оружие рашистов - ложь
Додано: Чет 28 чер, 2018 12:58
Re: Обіцяють хороші зарплати: пропозиції на ринку праці в...
Такі зарплати і вище є дуже багато де, включно аграрну сферу і промисловість
Додано: Чет 28 чер, 2018 20:23
Ледарям взагалі зарплатню не платять. А ті хто працює і має.
In Death we trust (c) Carlos Castaneda
Додано: Чет 28 чер, 2018 20:33
Додано: Чет 28 чер, 2018 20:36
Додано: Чет 28 чер, 2018 20:41
Модераторы, я не понял, почему убрали мой комментарий: "Аграрная супердержава уже так близко"? Какие правила форума я нарушил?
Додано: Чет 28 чер, 2018 20:42
Часто проведываю маму на Украине. По дороге заезжаю в села купить молочку свежую и прочее. Селяне за счастье считают получить за снедь десять- двадцать ойро. Так что насчет 20 тыс гривен в сельхозместности есть свист.
о, прямо Геращенковский тон)) Если серьезно, то противно, когда зажравшись огульно хают людей. Хотел было поспорить, но почитал ваш слоган и понял, что не стоит))
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