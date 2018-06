Обіцяють хороші зарплати: пропозиції на ринку праці в...

Додано: Чет 28 чер, 2018 20:23

sena_2008atp написав: Не пишіть таку дурню і не смішіть тих,хто працює на землі.18-20 тис.Такої зарплати не має навіть в промисловості. Не пишіть таку дурню і не смішіть тих,хто працює на землі.18-20 тис.Такої зарплати не має навіть в промисловості.



Ледарям взагалі зарплатню не платять. А ті хто працює і має. Ледарям взагалі зарплатню не платять. А ті хто працює і має.

In Death we trust (c) Carlos Castaneda