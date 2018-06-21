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Обіцяють хороші зарплати:
пропозиції на ринку праці в...

Обіцяють хороші зарплати: пропозиції на ринку праці в...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #12>
Повідомлення Додано: Чет 28 чер, 2018 12:04

Обіцяють хороші зарплати: пропозиції на ринку праці в...

Пропонуємо до обговорення:
Ринок праці пропонує активним українцям широкий спектр робіт

Дивися повний текст Обіцяють хороші зарплати: пропозиції на ринку праці в агросфері (інфографіка).
R2
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Повідомлення Додано: Чет 28 чер, 2018 12:04

Не пишіть таку дурню і не смішіть тих,хто працює на землі.18-20 тис.Такої зарплати не має навіть в промисловості.
sena_2008atp
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Повідомлення Додано: Чет 28 чер, 2018 12:08

  sena_2008atp написав:Не пишіть таку дурню і не смішіть тих,хто працює на землі.18-20 тис.Такої зарплати не має навіть в промисловості.


писать каменты - это не работа на земле, не обольщайтесь :D
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trololo
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Повідомлення Додано: Чет 28 чер, 2018 12:58

Re: Обіцяють хороші зарплати: пропозиції на ринку праці в...

sena_2008atp написав:Не пишіть таку дурню і не смішіть тих,хто працює на землі.18-20 тис.Такої зарплати не має навіть в промисловості.
Такі зарплати і вище є дуже багато де, включно аграрну сферу і промисловість
Faceless
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Повідомлення Додано: Чет 28 чер, 2018 20:23

  sena_2008atp написав:Не пишіть таку дурню і не смішіть тих,хто працює на землі.18-20 тис.Такої зарплати не має навіть в промисловості.


Ледарям взагалі зарплатню не платять. А ті хто працює і має.
In Death we trust (c) Carlos Castaneda
AlifeSoft
 
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Повідомлення Додано: Чет 28 чер, 2018 20:30

ОЛХ - это объявления: позвони мне, позвони....
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Повідомлення Додано: Чет 28 чер, 2018 20:33

  AlifeSoft написав: Ледарям взагалі зарплатню не платять. А ті хто працює і має.

особенно в теплицах и на выпасе скота, в Украине :)
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Повідомлення Додано: Чет 28 чер, 2018 20:36

  sena_2008atp написав:Не пишіть таку дурню і не смішіть тих,хто працює на землі.18-20 тис.Такої зарплати не має навіть в промисловості.

якби такі гроші платили, в звітах НБУ інфляція зашкалювала
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Повідомлення Додано: Чет 28 чер, 2018 20:41

Модераторы, я не понял, почему убрали мой комментарий: "Аграрная супердержава уже так близко"? Какие правила форума я нарушил?
ygn
 
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Повідомлення Додано: Чет 28 чер, 2018 20:42

Часто проведываю маму на Украине. По дороге заезжаю в села купить молочку свежую и прочее. Селяне за счастье считают получить за снедь десять- двадцать ойро. Так что насчет 20 тыс гривен в сельхозместности есть свист.
  AlifeSoft написав:Ледарям взагалі зарплатню не платять
о, прямо Геращенковский тон)) Если серьезно, то противно, когда зажравшись огульно хают людей. Хотел было поспорить, но почитал ваш слоган и понял, что не стоит))
PSPoldman
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