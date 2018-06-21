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Обіцяють хороші зарплати: пропозиції на ринку праці в...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Чет 28 чер, 2018 20:42
Деньги написав: AlifeSoft написав:
Ледарям взагалі зарплатню не платять. А ті хто працює і має.
особенно в теплицах и на выпасе скота, в Украине
Вы давно в супермаркете были, поинтересуйтесь сколько стоит та же петрушка или молочка. Если зарплаты коррелируют с ценой на товар, то вполне реальны зарплаты в 20 тыс грн для тех, кто готов работать, а не сидеть в офисе.
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Додано: Чет 28 чер, 2018 20:43
ygn написав:
Модераторы, я не понял, почему убрали мой комментарий: "Аграрная супердержава уже так близко"? Какие правила форума я нарушил?
В Ирландии и США фермер и работники в фермерском хозяйстве зарабатывают около 80 тыс $ в год (до налогов). Почему в Украине они не могут зарабатывать хотя бы 20 тыс $ в год?
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Додано: Чет 28 чер, 2018 20:45
Да я не против.
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Додано: Чет 28 чер, 2018 20:46
AlifeSoft написав:
Вы давно в супермаркете были, поинтересуйтесь сколько стоит та же петрушка или молочка. Если зарплаты коррелируют с ценой на товар, то вполне реальны зарплаты в 20 тыс грн для тех, кто готов работать, а не сидеть в офисе.
я не знаю, что вы имели ввиду под словом ЕСЛИ
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Додано: Чет 28 чер, 2018 20:50
ygn написав:
Да я не против.
каждому :) https://www.youtube.com/watch?v=XyWQqoH0Ywc
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Додано: Чет 28 чер, 2018 21:03
Деньги написав: AlifeSoft написав:
Вы давно в супермаркете были, поинтересуйтесь сколько стоит та же петрушка или молочка. Если зарплаты коррелируют с ценой на товар, то вполне реальны зарплаты в 20 тыс грн для тех, кто готов работать, а не сидеть в офисе.
я не знаю, что вы имели ввиду под словом ЕСЛИ
То что наши "бизнесмены" - ну прям как персонажи из Карпенка Карого "Сто тисяч". Жлобы даже там, где их жлобство вредит им самим. Я вполне понимаю почему после 1917-го таких раскулачивали и было за что. Так что вполне возможна такая ситуация где вместо того чтобы добавить зарплату они будут ныть, что рабы сбежали в Польшу и постепенно терять свой бизнес до точки банкротства.
Герасим. Не треба мені ні доброго хліба, ні доброго борщу, бо чим краще спече, а смачніше зваре, тим більше робітники з'їдять...
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