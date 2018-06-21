RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Обговорення статей
/
Обіцяють хороші зарплати:
пропозиції на ринку праці в...

Обіцяють хороші зарплати: пропозиції на ринку праці в...
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<12
Повідомлення Додано: Чет 28 чер, 2018 20:43

  ygn написав:Модераторы, я не понял, почему убрали мой комментарий: "Аграрная супердержава уже так близко"? Какие правила форума я нарушил?


В Ирландии и США фермер и работники в фермерском хозяйстве зарабатывают около 80 тыс $ в год (до налогов). Почему в Украине они не могут зарабатывать хотя бы 20 тыс $ в год?
In Death we trust (c) Carlos Castaneda
AlifeSoft
 
Повідомлень: 1652
З нами з: 30.10.08
Подякував: 154 раз.
Подякували: 259 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 28 чер, 2018 20:45

Да я не против.
ygn
 
Повідомлень: 1968
З нами з: 19.02.09
Подякував: 103 раз.
Подякували: 151 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 28 чер, 2018 20:46

  AlifeSoft написав: Вы давно в супермаркете были, поинтересуйтесь сколько стоит та же петрушка или молочка. Если зарплаты коррелируют с ценой на товар, то вполне реальны зарплаты в 20 тыс грн для тех, кто готов работать, а не сидеть в офисе.

я не знаю, что вы имели ввиду под словом ЕСЛИ
Деньги
 
Повідомлень: 589
З нами з: 13.06.13
Подякував: 14 раз.
Подякували: 36 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 28 чер, 2018 20:50

  ygn написав:Да я не против.

каждому :) https://www.youtube.com/watch?v=XyWQqoH0Ywc
Деньги
 
Повідомлень: 589
З нами з: 13.06.13
Подякував: 14 раз.
Подякували: 36 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 28 чер, 2018 21:03

  Деньги написав:
  AlifeSoft написав: Вы давно в супермаркете были, поинтересуйтесь сколько стоит та же петрушка или молочка. Если зарплаты коррелируют с ценой на товар, то вполне реальны зарплаты в 20 тыс грн для тех, кто готов работать, а не сидеть в офисе.

я не знаю, что вы имели ввиду под словом ЕСЛИ


То что наши "бизнесмены" - ну прям как персонажи из Карпенка Карого "Сто тисяч". Жлобы даже там, где их жлобство вредит им самим. Я вполне понимаю почему после 1917-го таких раскулачивали и было за что. Так что вполне возможна такая ситуация где вместо того чтобы добавить зарплату они будут ныть, что рабы сбежали в Польшу и постепенно терять свой бизнес до точки банкротства.

Герасим. Не треба мені ні доброго хліба, ні доброго борщу, бо чим краще спече, а смачніше зваре, тим більше робітники з'їдять...
In Death we trust (c) Carlos Castaneda
AlifeSoft
 
Повідомлень: 1652
З нами з: 30.10.08
Подякував: 154 раз.
Подякували: 259 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 28 чер, 2018 22:13

  AlifeSoft написав:
То что наши "бизнесмены" - ну прям как персонажи из Карпенка Карого "Сто тисяч". Жлобы даже там, где их жлобство вредит им самим. Я вполне понимаю почему после 1917-го таких раскулачивали и было за что. Так что вполне возможна такая ситуация где вместо того чтобы добавить зарплату они будут ныть, что рабы сбежали в Польшу и постепенно терять свой бизнес до точки банкротства.


А вы таки думаете что они богатых раскулачивали? А хреном там все поросло. Моих предков раскулачивали.. а потому 2 лошади и 1 корова и чуть земли - не порядок! ни о каком бизнесе там не было речи, тупо сами себя накормить могли и все. Нашли панов! Это был настоящий бандитизм. :shock:
Juna
 
Повідомлень: 164
З нами з: 27.10.16
Подякував: 10 раз.
Подякували: 12 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 29 чер, 2018 08:35

  PSPoldman написав:Часто проведываю маму на Украине. По дороге заезжаю в села купить молочку свежую и прочее. Селяне за счастье считают получить за снедь десять- двадцать ойро. Так что насчет 20 тыс гривен в сельхозместности есть свист.
  AlifeSoft написав:Ледарям взагалі зарплатню не платять
о, прямо Геращенковский тон)) Если серьезно, то противно, когда зажравшись огульно хают людей. Хотел было поспорить, но почитал ваш слоган и понял, что не стоит))


Хорошо быть богатым :mrgreen: селянам по 10-20 ойро платить. А мы всё гривном, да гривном обходимся.
Ratatui
Аватар користувача
 
Повідомлень: 5863
З нами з: 30.11.12
Подякував: 90 раз.
Подякували: 547 раз.
 
Профіль
  #<12
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 53 гостей
Модератори: Ірина_, ТупУм, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Уряд внесе пропозиції щодо добудови енергоблоків на... 1, 2, 3
R2 » П'ят 22 чер, 2018 18:31
27 1312
Переглянути останнє повідомлення
Чет 28 чер, 2018 21:04
Cler
За п'ять місяців реальні зарплати українців зросли на... 1, 2
R2 » Нед 24 чер, 2018 12:33
11 703
Переглянути останнє повідомлення
Пон 25 чер, 2018 12:25
Molchyn
Гройсман про зарплати шахтарям: у мене немає...
R2 » Сер 20 чер, 2018 16:27
8 460
Переглянути останнє повідомлення
Чет 21 чер, 2018 17:40
PSL

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Альфа-Банк (57382)
29.06.2018 10:47
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.