Обіцяють хороші зарплати: пропозиції на ринку праці в...

Додано: П'ят 29 чер, 2018 12:15

Juna



Сім’ю мого діда на полтавщині саме так розкуркулили в32му (2коней 2 корови і праця всієї родини цілорічно від сходу до смеркання). Вигнали всіх в жовтні з хати і заборонили щоб ніхто не пустив і їсти не дав ((. Вижило 2 із 8.

Але ключовий момент, що це зробили не тов-щі Сралін і Каганович і красноармійці, а свої комнезамовці (бидлоалкоголіки) із якими віками ця родина жила в одному селі.

Не думайте, що всі навколо Вас тупі і сліпі дураки