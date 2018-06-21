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Обіцяють хороші зарплати: пропозиції на ринку праці в...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Чет 28 чер, 2018 20:43
ygn написав:
Модераторы, я не понял, почему убрали мой комментарий: "Аграрная супердержава уже так близко"? Какие правила форума я нарушил?
В Ирландии и США фермер и работники в фермерском хозяйстве зарабатывают около 80 тыс $ в год (до налогов). Почему в Украине они не могут зарабатывать хотя бы 20 тыс $ в год?
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AlifeSoft
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Додано: Чет 28 чер, 2018 20:45
Да я не против.
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Додано: Чет 28 чер, 2018 20:46
AlifeSoft написав:
Вы давно в супермаркете были, поинтересуйтесь сколько стоит та же петрушка или молочка. Если зарплаты коррелируют с ценой на товар, то вполне реальны зарплаты в 20 тыс грн для тех, кто готов работать, а не сидеть в офисе.
я не знаю, что вы имели ввиду под словом ЕСЛИ
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Додано: Чет 28 чер, 2018 20:50
ygn написав:
Да я не против.
каждому :) https://www.youtube.com/watch?v=XyWQqoH0Ywc
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Додано: Чет 28 чер, 2018 21:03
Деньги написав: AlifeSoft написав:
Вы давно в супермаркете были, поинтересуйтесь сколько стоит та же петрушка или молочка. Если зарплаты коррелируют с ценой на товар, то вполне реальны зарплаты в 20 тыс грн для тех, кто готов работать, а не сидеть в офисе.
я не знаю, что вы имели ввиду под словом ЕСЛИ
То что наши "бизнесмены" - ну прям как персонажи из Карпенка Карого "Сто тисяч". Жлобы даже там, где их жлобство вредит им самим. Я вполне понимаю почему после 1917-го таких раскулачивали и было за что. Так что вполне возможна такая ситуация где вместо того чтобы добавить зарплату они будут ныть, что рабы сбежали в Польшу и постепенно терять свой бизнес до точки банкротства.
Герасим. Не треба мені ні доброго хліба, ні доброго борщу, бо чим краще спече, а смачніше зваре, тим більше робітники з'їдять...
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AlifeSoft
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Додано: Чет 28 чер, 2018 22:13
AlifeSoft написав:
То что наши "бизнесмены" - ну прям как персонажи из Карпенка Карого "Сто тисяч". Жлобы даже там, где их жлобство вредит им самим. Я вполне понимаю почему после 1917-го таких раскулачивали и было за что. Так что вполне возможна такая ситуация где вместо того чтобы добавить зарплату они будут ныть, что рабы сбежали в Польшу и постепенно терять свой бизнес до точки банкротства.
А вы таки думаете что они богатых раскулачивали? А хреном там все поросло. Моих предков раскулачивали.. а потому 2 лошади и 1 корова и чуть земли - не порядок! ни о каком бизнесе там не было речи, тупо сами себя накормить могли и все. Нашли панов! Это был настоящий бандитизм.
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Додано: П'ят 29 чер, 2018 08:35
PSPoldman написав:
Часто проведываю маму на Украине. По дороге заезжаю в села купить молочку свежую и прочее. Селяне за счастье считают получить за снедь десять- двадцать ойро. Так что насчет 20 тыс гривен в сельхозместности есть свист.
AlifeSoft написав:
Ледарям взагалі зарплатню не платять
о, прямо Геращенковский тон)) Если серьезно, то противно, когда зажравшись огульно хают людей. Хотел было поспорить, но почитал ваш слоган и понял, что не стоит))
Хорошо быть богатым
селянам по 10-20 ойро платить. А мы всё гривном, да гривном обходимся.
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Ratatui
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Додано: П'ят 29 чер, 2018 12:15
Juna
Сім’ю мого діда на полтавщині саме так розкуркулили в32му (2коней 2 корови і праця всієї родини цілорічно від сходу до смеркання). Вигнали всіх в жовтні з хати і заборонили щоб ніхто не пустив і їсти не дав ((. Вижило 2 із 8.
Але ключовий момент, що це зробили не тов-щі Сралін і Каганович і красноармійці, а свої комнезамовці (бидлоалкоголіки) із якими віками ця родина жила в одному селі.
Не думайте, що всі навколо Вас тупі і сліпі дураки
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Додано: П'ят 29 чер, 2018 12:25
Juna написав: AlifeSoft написав:
То что наши "бизнесмены" - ну прям как персонажи из Карпенка Карого "Сто тисяч". Жлобы даже там, где их жлобство вредит им самим. Я вполне понимаю почему после 1917-го таких раскулачивали и было за что. Так что вполне возможна такая ситуация где вместо того чтобы добавить зарплату они будут ныть, что рабы сбежали в Польшу и постепенно терять свой бизнес до точки банкротства.
А вы таки думаете что они богатых раскулачивали? А хреном там все поросло. Моих предков раскулачивали.. а потому 2 лошади и 1 корова и чуть земли - не порядок! ни о каком бизнесе там не было речи, тупо сами себя накормить могли и все. Нашли панов! Это был настоящий бандитизм.
В те времена не богатство даже имело значение - а зависть тупого быдла из комнезамов ко всем кто не бы***. Будь то трудолюбивый крестьянин с хозяйством или интеллигенция.
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Faceless
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