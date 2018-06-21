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Обіцяють хороші зарплати: пропозиції на ринку праці в...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: П'ят 29 чер, 2018 14:04
Главное в статье - "обещают". Я тут доску обьявлений у дома, читаю, что там только не обещают
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Igorten
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