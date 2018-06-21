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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
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Додано: П'ят 29 чер, 2018 14:04
Главное в статье - "обещают". Я тут доску обьявлений у дома, читаю, что там только не обещают
Додано: П'ят 29 чер, 2018 15:13
Середня заробітна плата за видами економічної діяльності за місяць у 2018 році
Квітень
з них сільське господарство 7 398
Промисловість 9 354
Будівництво 7 497
2 Дані підготовлено за результатами державного статистичного спостереження "Обстеження підприємств із питань статистики праці", яким охоплені юридичні особи та відокремлені підрозділи юридичних осіб із кількістю найманих працівників 10 і більше осіб.
Т.е. только в крупных хозяйствах.
Видимо, в Госкомстате не читают объявление о работе, и не подозревают о том, насколько хорошо оплачивается в стране тяжелый физический труд.
Додано: П'ят 29 чер, 2018 16:56
Укрстат как и за поребриком Росстат не учитывает зп в конвертах. А они на сегодня гораздо больше тех данных, что подают в статистику.
Додано: П'ят 29 чер, 2018 17:58
Re: Обіцяють хороші зарплати: пропозиції на ринку праці в...
Нравится картинка с статье - мужик на райдере-газонокосилке готовит футбольное поле. Да... это сельское хозяйство, однозначно.
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