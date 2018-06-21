Обіцяють хороші зарплати: пропозиції на ринку праці в...
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Середня заробітна плата за видами економічної діяльності за місяць у 2018 році Квітень з них сільське господарство 7 398 Промисловість 9 354 Будівництво 7 497 2 Дані підготовлено за результатами державного статистичного спостереження "Обстеження підприємств із питань статистики праці", яким охоплені юридичні особи та відокремлені підрозділи юридичних осіб із кількістю найманих працівників 10 і більше осіб. http://www.ukrstat.gov.ua/ Т.е. только в крупных хозяйствах. Видимо, в Госкомстате не читают объявление о работе, и не подозревают о том, насколько хорошо оплачивается в стране тяжелый физический труд.
Волгарь написав:Середня заробітна плата за видами економічної діяльності за місяць у 2018 році Квітень з них сільське господарство 7 398 Промисловість 9 354 Будівництво 7 497 2 Дані підготовлено за результатами державного статистичного спостереження "Обстеження підприємств із питань статистики праці", яким охоплені юридичні особи та відокремлені підрозділи юридичних осіб із кількістю найманих працівників 10 і більше осіб. http://www.ukrstat.gov.ua/ Т.е. только в крупных хозяйствах. Видимо, в Госкомстате не читают объявление о работе, и не подозревают о том, насколько хорошо оплачивается в стране тяжелый физический труд.
Укрстат как и за поребриком Росстат не учитывает зп в конвертах. А они на сегодня гораздо больше тех данных, что подают в статистику.
Волгарь написав:http://www.ukrstat.gov.ua/ Т.е. только в крупных хозяйствах. Видимо, в Госкомстате не читают объявление о работе, и не подозревают о том, насколько хорошо оплачивается в стране тяжелый физический труд.
Разговорился сегодня с фитнес-тренером. Официально в зале их работает 4 человека и все на минималке, остальное конверт. Реально зарплаты не торт, но более менее 12-15 тыс грн.
Волгарь написав:http://www.ukrstat.gov.ua/ Т.е. только в крупных хозяйствах. Видимо, в Госкомстате не читают объявление о работе, и не подозревают о том, насколько хорошо оплачивается в стране тяжелый физический труд.
Разговорился сегодня с фитнес-тренером. Официально в зале их работает 4 человека и все на минималке, остальное конверт. Реально зарплаты не торт, но более менее 12-15 тыс грн.
У персональных тренеров доход достаточно нестабилен, ибо спрос на них имеет некоторую сезонность, но в Киеве это поболее 1000 долл (для понимания оплата часа работы с личным тренером от 400 грн)