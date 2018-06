Обіцяють хороші зарплати: пропозиції на ринку праці в...

Додано: П'ят 29 чер, 2018 23:54

Волгарь написав: http://www.ukrstat.gov.ua/

Т.е. только в крупных хозяйствах.

Видимо, в Госкомстате не читают объявление о работе, и не подозревают о том, насколько хорошо оплачивается в стране тяжелый физический труд.



Разговорился сегодня с фитнес-тренером. Официально в зале их работает 4 человека и все на минималке, остальное конверт. Реально зарплаты не торт, но более менее 12-15 тыс грн. Разговорился сегодня с фитнес-тренером. Официально в зале их работает 4 человека и все на минималке, остальное конверт. Реально зарплаты не торт, но более менее 12-15 тыс грн.

