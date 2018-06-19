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Мінрегіон дозволив будувати
дитсадки в багатоповерхівках

Мінрегіон дозволив будувати дитсадки в багатоповерхівках
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Чет 28 чер, 2018 15:33

Мінрегіон дозволив будувати дитсадки в багатоповерхівках

Пропонуємо до обговорення:
Такі невеликі дитсадки будуть зручними для батьків і дітей.

Дивися повний текст Мінрегіон дозволив будувати дитсадки в багатоповерхівках.
R2
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Повідомлення Додано: Чет 28 чер, 2018 15:33

я прикидывал бизнес-план на такой садик с учетом покупки половины этажа у застройщика.... но все равно выходит очень дорого, даже если набирать детей по себестоимости - средний украинец такое не потянет...
вышенаписанный креатив создан не с целью провокаций, а для помощи читателей в формировании своего мнения, которое может не совпадать с мнением редакции ресурса и с мнением автора этой подписи
Tamagoch
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