Мінрегіон дозволив будувати дитсадки в багатоповерхівках

Додано: Чет 28 чер, 2018 15:33

я прикидывал бизнес-план на такой садик с учетом покупки половины этажа у застройщика.... но все равно выходит очень дорого, даже если набирать детей по себестоимости - средний украинец такое не потянет...

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