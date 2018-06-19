Такі невеликі дитсадки будуть зручними для батьків і дітей.
Дивися повний текст Мінрегіон дозволив будувати дитсадки в багатоповерхівках.
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Додано: Чет 28 чер, 2018 15:33
Мінрегіон дозволив будувати дитсадки в багатоповерхівках
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Мінрегіон дозволив будувати дитсадки в багатоповерхівках.
Додано: Чет 28 чер, 2018 15:33
я прикидывал бизнес-план на такой садик с учетом покупки половины этажа у застройщика.... но все равно выходит очень дорого, даже если набирать детей по себестоимости - средний украинец такое не потянет...
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