Про це заявив глава Державного агентства енергоефективності та енергозбереження Сергій Савчук.
Дивися повний текст Скільки газу можна заощадити за допомогою сміття в Україні (інфографіка).
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Додано: Чет 28 чер, 2018 16:40
Скільки газу можна заощадити за допомогою сміття в...
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Дивися повний текст Скільки газу можна заощадити за допомогою сміття в Україні (інфографіка).
Додано: Чет 28 чер, 2018 16:40
С 10 млн тонн твёрдо бытовых отходов можно выработать 9 млн Гкал тепла и тысячу гигаватт Ел. энергии. Если вы за основу брали другие заводы как например в Японии то там много энергии идёт на утилизацию возникающего шлака когда они его превращают в порошок и выливают из него дорожные плиты или на само производство когда разогревают кварцевый песок до 1200 градусов. Если же брать за основу наше производство то цифры будут больше чем указано в статье. А проблемы с мусором могут возникнуть тогда когда таких заводов будет не менее 25
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