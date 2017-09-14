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Скільки газу можна заощадити
за допомогою сміття в...

Скільки газу можна заощадити за допомогою сміття в...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Чет 28 чер, 2018 16:40

Скільки газу можна заощадити за допомогою сміття в...

Пропонуємо до обговорення:
Про це заявив глава Державного агентства енергоефективності та енергозбереження Сергій Савчук.

Дивися повний текст Скільки газу можна заощадити за допомогою сміття в Україні (інфографіка).
R2
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Повідомлення Додано: Чет 28 чер, 2018 16:40

С 10 млн тонн твёрдо бытовых отходов можно выработать 9 млн Гкал тепла и тысячу гигаватт Ел. энергии. Если вы за основу брали другие заводы как например в Японии то там много энергии идёт на утилизацию возникающего шлака когда они его превращают в порошок и выливают из него дорожные плиты или на само производство когда разогревают кварцевый песок до 1200 градусов. Если же брать за основу наше производство то цифры будут больше чем указано в статье. А проблемы с мусором могут возникнуть тогда когда таких заводов будет не менее 25
pan_zorya
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Повідомлення Додано: Чет 28 чер, 2018 20:01

кстати, да. ЭТо одна из возможностей решить две проблемы. Но нужны вливания
PSPoldman
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Повідомлення Додано: Чет 28 чер, 2018 20:24

в схеме удивило: Лицензированный перевозчик дерьма
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Повідомлення Додано: Чет 28 чер, 2018 20:26

а еще, бактерии, вырабатывающие метан, гибнут от любой химии
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Повідомлення Додано: Чет 28 чер, 2018 21:26

Клуб не пуганых идиотов .. себестоимость такого газа где? Думаю с нашими откатами, распилами и заносами дешевле газопровод проложить по дну Тихого океана в Австралию и оттуда качать газ)). А если его продавать по "зеленому тарифу"..знаете дешевле тогда отключиться и возить баллонами с заправки пропан..или мини-газгольдер на пропан закопать во дворе и закупится тем же пропаном на год вперед по оптовой цене).
Особенный цинизм в цитате Савчука -“Для инвесторов такие проекты будут выгодны, ведь электрическую энергию с биогаза можно реализовывать по повышенному “зеленому” тарифу в размере 12,4 евроцентов/кВт*ч, а тепло подавать в сеть города по стимулирующим тарифам” ... То есть чинуше плевать на население и бизнес, ведь за "стимулирующие тарифы" платить нам со своего кармана, главное.. инвесторам выгодно. И очень подозреваю что " иностранные инвесторы" будут с Панамских офшорок и прочих "слепых трастов" а вся прибыль от грабежа населения в офшорки и вернется.
Джон
 
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